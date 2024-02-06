المغرب: رحيل المقاوم واليساري “محمد بنسعيد آيت إيدر” عن عمر 100 عام

الرباط- “القدس العربي”:

استفاق المشهد السياسي المغربي، فجر الثلاثاء، على خبر رحيل المقاوم والسياسي محمد بنسعيد آيت إيدر، عن عمر ناهز الـ100 عام، بالمستشفى العسكري في العاصمة الرباط.

وهيمن خبر رحيل المناضل اليساري، على العناوين الرئيسة لمختلف المنابر الإعلامية الإلكترونية المغربية، وجاءت عناوينها كلها تقديرا لمسيرة الرجل سواء في المقاومة ضد المستعمر الفرنسي أو في النضال السياسي في صفوف “منظمة العمل الديمقراطي الشعبي” التي ساهم في تأسيسها وترأسها (أمين عام) سنة 1983.

وعرف الراحل المولود سنة 1925 بقرية تيمنصور التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها بمنطقة سوس، بانخراطه في مقاومة الاستعمار، وكان من كوادر المقاومة وجيش التحرير، حيث قاد عددا من الخلايا التي خاضت الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي، وتولى المسؤولية السياسية عن جيش التحرير المغربي في الجنوب، وشغل عضوية المجلس الوطني للمقاومة.

وتحول الراحل بعد الاستقلال إلى العمل السياسي لينضم إلى صفوف المعارضة، حيث تعرض للاعتقال، وبعد خروجه من السجن، عاش في المنفى، ليستقر في فرنسا، وبها ساهم في تأسيس “منظمة 23 مارس” اليسارية المعارضة.

مسيرته السياسية تميزت بالشراسة في المعارضة، وكان البرلماني الوحيد عن حزبه، ممثلا لمسقط رأسه، شأنه في ذلك شأن السياسي الراحل علي يعتة، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، الذي كان بدوره البرلماني الوحيد عن حزبه في سنوات الثمانينات.

بصمات الراحل محمد بنسعيد آيت إيدر على المشهد السياسي خاصة اليسار المغربي، كانت واضحة، فقد شكّل إلى جانب القادة التاريخيين للتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نواة صلبة لمعارضة لم تكن تهادن الحكومات المتعاقبة، والتي من بين وزرائها، الوزير القوي في مرحلة الملك الراحل الحسن الثاني، وهو إدريس البصري.

ومن بصماته التي ستظل إلى جانب رصيده في المقاومة ضد المستعمر والنضال السياسي، أنه كان أحد المساهمين سنة 1992 في تأسيس الكتلة الديمقراطية التي ضمت مختلف الجهات اليسارية في المشهد السياسي المغربي.

وتوجت مسيرة بنسعيد آيت إيدر ال سياسية بتوشيحه من طرف العاهل المغربي محمد السادس، في تموز/ يوليو من عام 2015، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش.

وخلفت وفاته أصداء محزنة في منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب الأديب ياسين عدنان: “رحيل آخر الفرسان. أخشى أننا بعد محمد بنسعيد آيت ايدر لن نجد في مشهدنا السياسي هذه الخامة التي صارت نادرة: الصدق والوفاء والثبات على المبدأ مجتمعين في رجل واحد. فعزاؤنا واحد في الراحل الكبير. العزاء لكل رفاقه ومحبيه. ها هو الفارس الأمازيغي الكبير يترجل اليوم، لكنَّ كلمتَه حيّة فينا”.

ودعا ياسين عدنان إلى العودة لكتاب المقاوم الراحل وشهادته العميقة على العصر: “هكذا تكلم محمد بنسعيد”، واعتبر أن “هذا الكتاب التحفة لم ينل الحظ الذي يستحقه من التوزيع والتسويق والمتابعة”. وأكد أنه من خلاله “سيكتشف شباب المغرب اليوم الذين يتابعون أخبار محاكمات بعض السياسيين المتورطين في قضايا الفساد من مختلف أصناف الفساد وضروبه، كم هو سامق وعظيم ونظيف هذا الفارس الذي ترجّل اليوم”.