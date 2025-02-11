المغرب.. زلزال وزان يعيد إلى الأذهان فاجعة الحوز 

الرباط: سجل المغرب زلزالا بمدينة وزان شمال البلاد، ليل الاثنين، أعاد إلى الأذهان فاجعة الحوز في سبتمبر/ أيلول 2023 التي راح ضحيتها 2960 قتيلا و6125 مصابا، ولا تزال تداعياتها مستمرة.

ولم تسجل خسائر حتى الساعة وفق السلطات المحلية، إلا أن الزلزال أخرج الكثير من المواطنين إلى الشارع، مسترجعين الذكريات الحزينة لزلزال الحوز التي لم تندمل.

وسجلت بلدة بريكشة (ضواحي مدينة وزان) هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، وفق مسؤول حكومي.

وتعتبر هذه الهزة الأقوى من نوعها منذ زلزال الحوز الذي بلغت قوته 7 درجات، فيما أبدى الكثير من المواطنين خوفهم من الهزة الأخيرة.

هزة جديدة

زلزال الأمس أثار موجة خوف لدى سكان وزان وبقية مدن الشمال، خاصة أنه وقع بنفس الساعة التي ضرب فيها زلزال الحوز (22:00 ت.غ).

وقال مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، ناصر جبور، إن الهزة كانت على مستوى بلدة بريكشة بمدينة وزان، الساعة 23:48 (22:48 ت.غ).

وشعر بالهزة سكان محافظات الرباط والقنيطرة وسيدي قاسم وسوق الأربعاء وفاس ووزان والقصر الكبير والعرائش (شمال)، والمناطق المجاورة لها.

وحسب ما أفادت به السلطات المحلية لوكالة المغرب الرسمية، فإن هذه الهزة لم تخلف أية خسائر.

زلزال الحوز في الأذهان

يتذكر المغاربة زلزال الحوز، في الوقت الذي لا يزال حقوقيون يطالبون بالإسراع من وتيرة بناء البيوت التي دمرها الزلزال.

وأعرب الكثير من المواطنين عن خوفهم جراء زلزال الاثنين، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال رشيد بريمة، في تدوينة على فيسبوك، إن الهزة تعيد للأذهان كابوس زلزال الحوز، وأضاف أن الكثير من المواطنين شعروا بها.

وكتبت الإعلامية فاطمة بوغنبور، على فيسبوك: “الزلزال قدر الله، ونسأل الله أن يخفف على أهلنا الذين مسهم وقعه وضرره ونحن الذين لم نلملم جراح زلزال الحوز”.

الإعلامي عبد الصمد بنعباد، أفاد بأن كثير من المواطنين بمدينة سلا خرجوا إلى الشوارع خوفا من الزلزال.

وقال في منشور على فيسبوك: “بعد 10 دقائق من الهزة.. جموع من المغاربة تغادر منازلها في هذا الليل بحثا عن الأمان”.

من جهته، قال الحقوقي منتصر إثري: “من لم يعش التجربة القاسية والمؤلمة لفاجعة زلزال الحوز، قد تبدو له الهزة الأرضية التي ضربت شمال المغرب هذا المساء عادية”.

وكتب على فيسبوك: “من عاش الفاجعة مثل الصديق حميد، هو من يعرف ما معنى الزلزال، حاولنا إقناعه لربع ساعة لكي ينام في المنزل، ولكن بمجرد أنه سمع بوقوع الزلزال أصر على الخروج للنوم في سيارته”.

وانتقد مصطفى الفرجاني، غياب المعلومات حول الهزة بالقنوات الحكومية قائلا: “قنواتنا لا تسكن معنا، الناس مرعوبة وتبحث عن معلومة وهؤلاء لا يعنيهم أمرنا”.

هزات ارتدادية

سجل المغرب منذ زلزال الحوز هزات ارتدادية كثيرة راوحت بين 4.5 إلى 5.1 درجات، وتعتبر هزة الاثنين الأقوى، إذ بلغت قوتها 5.2 درجات.

وفي يناير الماضي، أعلنت السلطات المغربية، استفادة 27 ألف أسرة متضررة من زلزال الحوز من دعم مالي بنحو 250 دولار شهريا على مدى 17 شهرا.

وقال بيان للحكومة إن “أزيد من 27 ألف أسرة استفادت من دعم شهري قدره 2500 درهم (250 دولارا) على مدى 17 شهرا لتغطية تكاليف الإيواء والكراء”.

ولفت إلى أن “26228 أسرة استفادت أيضا من دعم مالي لإعادة بناء منازلها، يصرف على شكل دفعات تتماشى مع وتيرة تقدم الأشغال”.

وتستفيد كل أسرة متضررة من 4 مراحل من الدعم، بلغت قيمتها إجمالا 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام.

وعندما تنتهي كل أسرة من بناء جزء معين من مسكنها تتلقى الدفعة الثانية من الدعم المالي، ثم الثالثة والرابعة.

