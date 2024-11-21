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المغرب.. سلسلة بشرية دعما لغزة بمدينة تطوان- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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الرباط: شهدت مدينة تطوان شمالي المغرب، مساء الخميس، سلسلة بشرية دعما لقطاع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا.

وشارك مئات المتظاهرين في السلسلة التي نظمتها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكومية).

وحمل المشاركون أعلام فلسطين، مرددين هتافات مناهضة لإسرائيل، بينها: “عهد الله لن نخون، فلسطين في العيون”، و”يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”بفضلك يا مولانا جود عليها، وأهلك من طغى وتجبر علينا”.

كما ردد المحتجون شعارات تطالب بحماية المدنيين في قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية ولبنان أيضا.

وتعد السلسلة الأطول من نوعها في المملكة منذ انطلاق فعاليات التضامن مع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق مراسل الأناضول.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

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