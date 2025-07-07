المغرب.. سلسلة بشرية في الدار البيضاء تضامنا مع فلسطين- (صور)

الرباط: شهدت مدينة الدار البيضاء غرب المغرب، مساء الأحد، فعالية تضامنية مع القضية الفلسطينية، عبر تنظيم سلسلة بشرية على طول طريق رئيسي.

ونظمت الفعالية “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكومية)، ورفع العشرات من المشاركين فيها صور المسجد الأقصى وأعلام فلسطين، مرددين شعارات داعمة للفصائل الفلسطينية، وأخرى منددة بالدعم الغربي المتواصل لإسرائيل.

ونظم المشاركون سلسلة بشرية على طول الطريق المؤدية إلى مسجد الحسن الثاني (أكبر مسجد في البلاد)، مستنكرين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين بدعم أمريكي، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)