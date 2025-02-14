المغرب ضيف شرف مهرجان باريس للكتاب 2025

باريس- “القدس العربي”:

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، هذا الخميس، أن المغرب هو ضيف شرف مهرجان باريس للكتاب 2025 الذي سيقام في الفترة ما بين 11 و13 أبريل/ نيسان المقبل.

السيدة داتي، وهي فرنسية مغربية، والتي المنتظر أن تسافر إلى المغرب من الأحد إلى الثلاثاء، قالت خلال مؤتمر صحافي: “أنا سعيدة للغاية باختيار مهرجان باريس للكتاب المغرب كضيف شرف هذا العام”، مضيفة: “أنتم تعرفون ارتباطي بالمغرب. تتمتع فرنسا والمغرب بعلاقات قوية، وقد أثبتت الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية للرباط في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ذلك”. والتي كرّس إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس من خلالها التقارب بين البلدين، بعد ثلاثة أشهر من إعلان دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية.

وأشادت السفيرة المغربية في باريس سميرة سيطايل، وهي فرنسية مغربية أيضا، بهذا الحدث ووصفته بأنه “شرف ومصدر فخر”. وأضافت أنها “فرحة بسيطة وجوهرية، وهي رؤية الأدب المغربي معترفا به في شكله الأكثر حيوية”.

فستتم دعوة مئات المؤلفين، مثل ليلى السليماني وعبد الله الطايع وسليمان برادة، إلى هذا المهرجان لتوقيع كتبهم وتنظيم العديد من الموائد المستديرة حول الأدب والكتب. وسيشارك في المعرض حوالي ثلاثين دار نشر مغربية.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى منذ عام 1993 التي يعود فيها المهرجان إلى القصر الكبير بباريس، الذي تم إنشاؤه تحت اسم معرض باريس للكتاب في عام 1981. وستقيم المغرب جناحا هناك للترويج لثقافتها وخبرتها، حيث تهدف إلى أن يصبح هذا الجناح، حسب السفيرة المغربية لدى باريس “مركزا إفريقيا للنشر”.

من المتوقع أن تؤدي هذه العودة إلى القصر الكبير إلى زيادة الحضور، بعد استقبال 103 آلاف زائر بالقصر الكبير المؤقت في عام 2024.