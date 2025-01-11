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المغرب.. عفو ملكي عن 1304 أشخاص

منذ 48 دقيقة

العاهل المغربي محمد السادس

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الرباط: أصدر عاهل المغرب محمد السادس، الجمعة، عفوا ملكيا شمل 1304 أشخاص بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال إلى سلطات الاستعمار الفرنسي (1912 ـ 1956).

وقالت وزارة العدل في بيان: “بمناسبة ذكرى 11 يناير (كانون الثاني)، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1304 أشخاص”.

وأوضحت أن “المستفيدين من العفو الملكي 948 موجودون في حالة اعتقال، و356 شخصا كانوا في حالة إطلاق سراح”.

وفي 11 يناير 1944 قدم رجال الحركة الوطنية بتنسيق مع الملك محمد الخامس، وثيقة مطالبة بالاستقلال إلى سلطات الاستعمار الفرنسي تطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه، وكان رد تلك السلطات شن حملة اعتقالات بعد أيام من تقديم الوثيقة.

(الأناضول)

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