سياسة | عربي | المغرب العربي

المغرب.. عفو ملكي عن 2052 شخصا بمناسبة “عيد العرش”

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

الرباط: أصدر ملك المغرب محمد السادس، السبت، عفوا عن 2052 شخصا، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش (توليه حكم البلاد).
وقالت وزارة العدل، في بيان، إن الملك محمد السادس “أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح”.
وأضاف البيان أن “عدد المعتقلين الذين شملهم العفو بلغ 1769، منهم 1632 خفضت عقوبتهم، و133 أعفوا من قضاء ما تبقى من العقوبة، وتحويل عقوبة الإعدام لسجينة واحدة إلى المؤبد، وتحويل السجن المؤبد لثلاثة سجناء إلى السجن المحدد”.
وبلغ المستفيدون من العفو الموجودون في حالة سراح 283 شخصا، وفق البيان.
وفي 30 يوليو/ تموز 1999، تولى الملك محمد السادس الحكم خلفا لوالده الملك الحسن الثاني، وألقى حينها أول “خطاب للعرش” أمام المغاربة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

العاهل المغربي يصدر عفوا يشمل 991 شخصا
10 - يناير - 2023
ملك المغرب يصدر عفوا عن 542 مدانا
19 - أغسطس - 2022
المغرب: عفو ملكي عن 637 معتقلا
11 - يناير - 2022
العاهل الأردني يصدر عفوا عن 155 مدانا بالتطاول على الملك
14 - نوفمبر - 2021

إشترك في قائمتنا البريدية