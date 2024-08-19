المغرب.. عفو ملكي عن 4831 شخصا في قضايا القنب الهندي- (تدوينة)

الرباط: أصدر ملك المغرب محمد السادس، عفوا عن 4 آلاف و831 شخصا مدانين أو متابعين أو مطلوبين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة العدل، مساء الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ71 “ثورة الملك والشعب” التي تحتفل بها المملكة في 20 أغسطس/ آب من كل عام.

وذكر البيان أن الملك أصدر “عفوه عن 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم (مطلوبين) في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو”، دون ذكر ماهية الشروط.

وأضاف: “فضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة المولوية السامية، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.

وأعلن المغرب في 3 يونيو/ حزيران 2022، عن “خطة عمل” لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو/ تموز من نفس العام، سريان قانون لتقنين استعمالاته.

وأوضح البيان أن العفو شمل أيضا “685 شخصا آخرين، 548 منهم في حالة اعتقال و137 موجودين في حالة سراح (مدانون ابتدائيا ولم يصدر الحكم في حقهم استئنافيا)”.

وأقر المغرب عام 2016 استراتيجية جديدة تتعلق بـ”المعتقلين وموظفي السجون”، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة النزلاء، وتشمل “أنسنة ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي”.

ويحتفل المغرب الثلاثاء بالذكرى الواحدة والسبعين لـ”ثورة الملك والشعب”، التي تؤرخ مناسبة نفي الاستعمار الفرنسي للسلطان محمد الخامس، جد الملك الحالي محمد السادس، ومحاولة تنصيب ملك مكانه عام 1953.

واشتدت المقاومة في البلاد منذ نفيه إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر في يناير/ كانون الثاني 1955، ليعود إلى المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة نفسها، وتوجت المقاومة بحصول المغرب على الاستقلال عام 1956.

(الأناضول)