المغرب.. عفو ملكي عن 638 شخصا بمناسبة المولد النبوي- (تدوينة)

الرباط: أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأحد، عفوا عن 638 شخصا، بمناسبة “عيد المولد النبوي”.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن الملك محمد السادس “أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح”.

وأضاف البيان أن “عدد المعتقلين الذين شملهم العفو بلغ 481، منهم 453 خفضت عقوبتهم، و25 أعفوا من قضاء ما تبقى من العقوبة، وتحويل السجن المؤبد لثلاثة سجناء إلى السجن المحدد”.

وبلغ المستفيدون من العفو الموجودون في حالة سراح 157 شخصا، وفق البيان.

(الأناضول)