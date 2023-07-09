المغرب: فواكه موسمية ترسل حوالي 60 شخصا إلى المستشفى

الرباط- “القدس العربي”:

كشفت السلطات المغربية بمدينة سيدي بنور التي تبعد عن الدار البيضاء 180 كلم، عن إصابة حوالي 60 شخصا من أعمار مختلفة، بأعراض تسمم غذائي.

بيان السلطات الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أكد توافد 60 شخصا أمس السبت، على المستشفى الإقليمي لسيدي بنور، يحملون أعراض تسمم غذائي.

وأوضح البيان، أن المعطيات الأولية تشير، إلى احتمال أن يعود هذا التسمم الغذائي إلى استهلاك المعنيين بالأمر لفواكه موسمية تم اقتناؤها بأحد الأسواق الأسبوعية بالمنطقة وذلك بتاريخ 7 تموز/ يوليو 2023.

وقد عبأت السلطات كافة الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى الإقليمي لسيدي بنور، من أجل التكفل بالحالات الوافدة، كما تم تسخير مجموعة من سيارات الإسعاف للتكفل بنقل الحالات المستعجلة، إذا ما دعت الضرورة لذلك.

ووفق البيان نفسه، فقد تم تسجيل أن الحالة الصحية لمجموع الأشخاص الوافدين على المستشفى الإقليمي لسيدي بنور تظل مستقرة لحد الساعة، مبرزا أن الكوادر المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلت من أجل أخذ عينات من المواد المستهلكة لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة.