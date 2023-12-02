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المغرب.. فيلم فلسطيني يفوز بجائزة لجنة التحكيم بـ”مهرجان مراكش”- (فيديو)

2 - ديسمبر - 2023

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الرباط: أعلن مهرجان مراكش الدولي للسينما، السبت، حصول فيلم “باي باي طبريا” الفلسطيني على جائزة لجنة التحكيم.

جاء ذلك بحسب بيان للجنة تحكيم الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

ولفت البيان إلى أن جائزة لجنة التحكيم ذهبت إلى فيلمي “باي باي طبريا” للفلسطينية لينا سويلم، و”عصابات” للمغربي كمال الأزرق.

ومن بين الجوائز الأخرى حصول التركي دوكا كاراكاس على جائزة الأداء الرجالي، عن فيلم “المهجع” للمخرج نهيرتون، في حين حصلت البوسنية أسيا زارا على جائزة الأداء النسائي عن فيلم “نزهة”.

وأشار البيان إلى أن فيلم “كذب أبيض” للمخرجة المغربية أسماء المدير، حصل على جائزة النجمة الذهبية.

وذهبت جائزة أفضل إخراج للسينغالي لراماتا تولاي سي، في فيلم “بانيل وأداما”.

وتنظم إدارة المهرجان الدولي للفيلم (غير حكومية) الدورة العشرين للمهرجان بين 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي و2 ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وهذا المهرجان هو أحد أبرز الملتقيات السينمائية في إفريقيا.

وسبق أن أعلن منظمو المهرجان، في بيان، إلغاء فقرات أساسية ومظاهر احتفال، تضامنا مع الضحايا في غزة.

(الأناضول)

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