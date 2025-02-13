المغرب في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للمحليين

القاهرة: أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الخميس، عن مواجهة صعبة لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في المرحلة الثانية المؤهلة إلى نهائيات البطولة.

وحسب القرعة التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بمقره في القاهرة أن المنتخب المصري سيلعب في الجولة الأولي من التصفيات مع جنوب أفريقيا حيث ستقام مواجهة الذهاب أحد أيام 28 فبراير/شباط و1 و2 مارس/آذار بينما تقام مواجهة الإياب أحد أيام 7 و8 و9 مارس /آذار.

وذكر كاف أن الفائز من تلك المباراة سيلتقي مع الفائز من مباراة جزر القمر ومالاوي في الجولة الثانية من التصفيات والتي ستقام في الفترة من 2 إلى 4 مايو/أيار في مباراة الذهاب، والإياب خلال الفترة من 9 إلى 11 من الشهر ذاته ويتواجد المتأهل في المجموعة الثالثة .

وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهة الجزائر للفائز من غامبيا والجابون في الفترة من 2 إلى 4 مايو/أيار المقبل للذهاب، ومن 9 إلى 11 من الشهر نفسه للإياب والفائز يتواجد بالمجموعة الثالثة.

وجاءت المغرب في المجموعة الأولى للبطولة مع كينيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا ، وفي الثانية تنزانيا ومدغشقر وموريتانيا وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى ، وفي الثالثة أوغندا والنيجر وغينيا والمتأهل الأول من التصفيات التمهيدية والمتأهل الثاني من ذات التصفيات، بينما ضمت المجموعة الرابعة كل من السنغال والكونغو والسودان ونيجيريا.

(د ب أ)