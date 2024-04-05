المغرب: لا قرار بعد برفع الدعم عن غاز الطهي

الرباط – الأناضول: نفت الحكومة المغربية وجود أي قرار «في الوقت الراهن» برفع الدعم عن غاز البوتان الخاص بالطهي، وقالت على لسان متحدث بإسمها «حين تتخذ الحكومة قراراً بالزيادة سيتم الإعلان عنه، وإخبار الرأي العام عبر القنوات المعروفة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده متحدث الحكومة، مصطفى بايتاس، في العاصمة الرباط عقب اجتماع للحكومة أمس الاول.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش «ابتداءاً من أبريل/نيسان 2024، سيزداد ثمن أسطوانات الغاز بعشرة دراهم (دولار واحد) كل سنة، على أن تتوقف هذه الزيادة ابتداءاً من عام 2026».

وأوضح في جلسة برلمانية أن السعر الحقيقي لأسطوانة غاز الطهي 130 درهماً (13 دولاراً)، يؤدي منها المواطن 40 درهماً، وتتولى الدولة أداء الباقي.

وسبق أن شرعت الحكومة المغربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي في تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وتدعم الحكومة كلاً من الدقيق والسكر وأسطوانات غاز البوتان ذات الاستعمال المنزلي. وتعتزم الحكومة إصلاح هذا الدعم من خلال توجيه دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة، بما لا يقل عن 500 درهم شهرياً، على طريق إلغاء دعم هذه المواد بشكل تدريجي.