المغرب.. مئات المتظاهرين يحذرون من “توسيع إسرائيل رقعة الحرب”- (فيديوهات وصور)

الرباط: شارك مئات المغاربة، مساء الأحد، في مدينة الجديدة (غرب) في مظاهرة تضامنية مع غزة، محذرين من خطورة توسيع إسرائيل رقعة الحرب.

وردد المحتجون شعارات في هذه المسيرة، التي جابت بعض شوارع المدينة، تطالب بحماية المدنيين في القطاع، خاصة أن إسرائيل تهدد “بتوسيع رقعة الحرب”.

وأدان المشاركون في المسيرة التي دعت إليها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكومية)، ما وصفوه بـ”الدعم اللامشروط للغرب تجاه إسرائيل”.

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: “يا أسير ارتاح سنواصل الكفاح”، و”يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح”، و”عاشت المقاومة، عاشت فلسطين”، و”كلنا فداء، فلسطين الصامدة”.

ورفع المتظاهرون لافتات مثل: “ندين استهداف الأطفال الأبرياء”.

كما رددوا ابتهالات نبوية بمناسبة المولد النبوي، رافعين العلم الفلسطيني.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)