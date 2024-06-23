المغرب.. مئات يتظاهرون دعما لغزة ورفضا للتطبيع مع إسرائيل- (فيديوهات)

الرباط: تظاهر مئات المغاربة في مدينة المحمدية (غرب)، الأحد، تضامنا مع غزة ورفضا للحرب الإسرائيلية المدمرة التي يتعرض لها القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رافعين شعار”غزة قوية”.

وجابت المظاهرة التي دعت إليها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكومية) شوارع رئيسية بالمدينة، قبل التوجه إلى وسط المدينة أمام محطة القطار، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم “للإبادة الجماعية” التي تقترفها إسرائيل، مطالبين الدول الغربية بالكف عن دعم تل أبيب.

وشهدت المظاهرة رفع المشاركين أعلام فلسطين، وصورا تعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وردد المحتجون هتافات تحيي غزة والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني منها: “غزة قوية”، و”شعب الأقصى سير سير.. حتى النصر والتحرير”، و”شعب المغرب الأقصى مع طوفان الأقصى”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”كلنا فداء فداء.. وفلسطين الصامدة”، “نرفع شارة الانتصار، للشهيد تحية”.

وحرص المشاركون في المسيرة على ارتداء الكوفية الفلسطينية وملابس تضم شعارات العلم الفلسطيني.

وتتواصل في المملكة حملات تضامنية واسعة مع غزة، شملت مظاهرات واحتجاجات، وحملات تبرع وأمسيات تضامنية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(الأناضول)