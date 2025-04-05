المغرب.. مئات يطالبون بفتح المعابر وإيصال المساعدات بغزة- (فيديو)

الرباط: طالب مئات المغاربة، السبت، بفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، الذي يواجه إبادة إسرائيلية متواصلة بدعم أمريكي.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكومية) بمدينة مراكش (شمال)، للتنديد بـ”الإبادة الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين”.

و طالب المغاربة بإرسال المساعدات إلى القطاع، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة ونقص الغذاء والدواء، إلى جانب شعارات أخرى تنتقد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وتزويدها بالأسلحة رغم استهداف المدنيين.

ومن بين الشعارات التي رددت في الوقفة: “فلسطين تقاوم”، “مجازر صهيونية، أسلحة أمريكية”، “غزة رمز العزة”.

وبوتيرة شبه يومية تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الإبادة الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وسبق وحذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية من تداعيات استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ودخول الفلسطينيين بحالة من الجوع الحاد.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)