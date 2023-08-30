المغرب: متسولون جدد في العالم الرقمي

الرباط ـ «القدس العربي»: ـتجلس سيدة أمام كاميرا هاتفها وبين يديها طفلة لا يظهر منها أي ملمح، وفي الخلفية يجلس رجل قد يكون زوجها وبجانبه سيدة مسنة، ويشرب الشاي ويتأملها وهي تردد عبارات تعود عليها المغاربة من متسولين في الشوارع يمتهنون هذه الحرفة التي قيل إنها تدر الأموال “الطائلة” على أصحابها.

المشهد يبدو سيريالياً، كما قالت مدونة، وهي تنتقد جلوس الرجل ومشاهدته للمرأة التي يبدو أنها زوجته، وهي تتسول، بينما هو غير معني بتلك الحالة، كما لو كان شرب “نخوته ورجولته” مع كأس الشاي الذي بين يديه.

بالنسبة للمدونة، فإن المرأة تتحمل تبعات تقاعس هذا الرجل عن مسؤولياته وعدم وفائه بالتزاماته المعيشية تجاه أسرته، ولم تجد معها السيدة سوى التسول في منصات التواصل الاجتماعي وطلب المساعدة.

لكن الرد على تدوينة السيدة جاء سريعاً من مدون آخر، قال إن مثل هذه النماذج ليس لديها حاجة أو فقر إنما هي الرغبة في الكسب السهل والمال الوفير دون عناء، لذلك فعوض التسول في شوارع الواقع فإنها تفعل ذلك في الشوارع الرقمية لمنصات التواصل الاجتماعي.

وحسب العديد من الآراء، فإنه مبدئياً من يتسول على الإنترنت، من خلال عرض مقاطع فيديو أو “لايفات” على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في حاجة إلى الخبز بمعناه العام، فهو لديه إنترنت ويحمل هاتفاً ذكياً بكاميرا تمكنه من تصوير نفسه وبث ما يريد به إزعاج بقية خلق الله المنتشرين في تلك المنصات كل حسب نيته وغرضه من التواصل الاجتماعي.

مغربياً، أصحاب “لايفات” التسول على قلتهم، يزعجون الغالبية العظمى من الرواد، ويصيبونهم بالامتعاض والاستياء، لكن لا يسلمون من ويل بعض المدونين الذين لا يترددون في كيل الشتائم والسباب لهم، ورغم ذلك لا يأبهون بل يواصلون “عملهم” بكل هدوء وتركيز شديد، لأنه أمام كل شتيمة هناك هدية تتحول إلى مال، وأمام كل سبة هناك “لايك” إعجاب يرفع من نسبة المشاهدة، والعهدة هنا على الفرجة ولا شيء غيرها.

في المقابل، نجد من يعترف بأن “التسول الإلكتروني آفة ويسبب الإزعاج والامتعاض”، ويستطرد قائلاً: “لكن لم تصل بي السفالة والوقاحة إلى درجة اتهام جميع من يطلبون مساعدة في الإنترنت بالنصب”، كما يؤكد أنه لا يصل به الأمر إلى “شتمهم وسبهم وتحذير الناس منهم”، لأنه بالنسبة إليه فتلك “الأفعال تنم عن انحدار أخلاقي خطير”.

بين المنتقد والمدعم وغير المبالي والممتعض المستاء، تجد أغلبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوحدهم التجاهل، ويكتفون بالفرجة والتعبير عن رفضهم لهذه السلوكيات في مجالسهم الخاصة لكن دون بوح أمام الملأ، لسبب بسيط، هو تورع المغاربة دائماً عن مهاجمة “طالب الصدقة” حتى ولو كان كاذباً ومدعياً، فكما قال السلف: “انوِها لله، واعطِها للكافر بالله”.