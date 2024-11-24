المغرب.. متظاهرون يجسدون معاناة أطفال غزة في الخيام- (فيديو)

الرباط: نظم عشرات المتظاهرين المغاربة الأحد، وقفة احتجاجية في مدينة الجديدة (غرب)، دعما لفلسطين ولبنان في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، جسدوا خلالها معاناة أطفال فلسطين داخل الخيام.

ووفق مراسل الأناضول، قدم المتظاهرون رسالة دعم وتضامن للشعب الفلسطيني، ودعوا إلى السلام والعدالة، ورددوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين، وحماية المدنيين والأطقم الطبية في فلسطين ولبنان من الاستهدافات الإسرائيلية.

“المطبع أكبر خائن.. خان الملة وخان الدين”.. من المسيرة الشعبية الحاشدة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في الدار البيضاء#غزة_الآن #GazaGenocide pic.twitter.com/VYMaHH2he7 — الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (@nosraorg) March 24, 2024

كما أدان المشاركون في الوقفة التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” (غير حكومية)، ما وصفوه بـ”تحدي إسرائيل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية”.

وكانت المحكمة الجنائية أصدرت يوم الخميس، مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت لارتكابهما “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال الإبادة في غزة، وهو ما رفضه نتنياهو واعتبره “قرارا مشوّها”.

وجسد المشاركون في الوقفة معاناة أطفال غزة في الخيام، والكارثة الإنسانية جراء نقص الأدوية والطعام، من خلال مجسمات عبروا من خلالها عن إدانتهم لاستهداف تل أبيب المدنيين والأطفال داخل القطاع المحاصر.

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: “من بيروت لغزة، كرامة وعزة”، و”تحية شعبية، للمقاومة اللبنانية”، و”يا شهيد ارتاح، سنواصل الكفاح”.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات مثل: “سلام لأرض خلقت للسلام (فلسطين)، وما رأت يوما سلاما”.

وتشهد العديد من المدن المغربية، لاسيما العاصمة الرباط، مظاهرات متواصلة يطالب فيها المشاركون بوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة ولبنان، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

بينما أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن 3 آلاف و754 شهيدا و15 ألفا و626 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأحد.

(الأناضول)