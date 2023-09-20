المغرب.. مجلس الصحافة يشكو صحيفتين فرنسيتين

الرباط: قال المجلس الوطني للصحافة في المغرب، الأربعاء، إنه رفع شكوى ضد صحيفتي “شارلي إيبدو” و”ليبيراسيون” الفرنسيتين بعد رصده لمخالفات مرتكبة خلال تغطيتهما لأحداث الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال المجلس (منتخب من قبل الصحافيين المغاربة) في بيان نشره موقعه الإلكتروني: “تم توجيه شكوى ضد الصحيفتين إلى مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة بفرنسا”.

وأضاف: “سجلنا انتهاكات ارتكبتها كل من جريدتي شارلي إيبدو وليبراسيون، في سياق اتسم بتهجمات من قبل عدة وسائل إعلام فرنسية على المغرب ومؤسساته، إثر عدم استجابة السلطات المغربية، لمقترح الدعم الذي تقدمت به فرنسا، بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز”.

وكان المغرب، أعلن “عدم الموافقة إلا على 4 طلبات رسمية للمساعدة في جهود الإنقاذ جراء الزلزال، في مقدمتها المساعدات القادمة من الجارة الشمالية إسبانيا، وبريطانيا وقطر والإمارات رغم الطلبات الكثيرة التي تلقاها”.

وتابع المجلس: “وجهنا شكاية إلى مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة بفرنسا، بخصوص خرق الجريدتين المذكورتين لأخلاقيات العمل الصحافي، كما هي متعارف عليها دوليا، قصد البت فيها طبقا لميثاق الأخلاقيات المعتمد لديه”.

وأوضح أن جريدة “شارلي إيبدو نشرت كاريكاتيرا يتضمن تحريضا على عدم التضامن والمساهمة في دعم ضحايا الزلزال”.

وأضاف المجلس: “كما قامت جريدة ليبيراسيون، بنشر صورة على غلافها لامرأة من ضحايا الزلزال، وبعد التحقق من مضمون كلامها، اتضح أن ما نسب إليها يتنافى مع حقيقة ما كانت تقوله”.

ولفت المجلس إلى ما اعتبره “انتهاكات أخرى، تشكل ضربا لمصداقية العمل الصحافي والمهنية المفروض التحلي بها عند معالجة القضايا التي تكتسي طابعا إنسانيا”.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش(شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفا 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.

(الأناضول)