المغرب.. مسيرات وتوزيع الحلوى والتمور في عدة مدن ابتهاجا باتفاق غزة- (صور) 

الرباط: شهدت مدن مغربية، مساء الجمعة، مسيرات راجلة وأخرى عبر السيارات، ابتهاجا باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، بعد نحو 16 شهرا من الإبادة الإسرائيلية.

واحتشد آلاف المغاربة في وقفات، ومسيرات في عدة مدن، بدعوة من هيئات مدنية، منها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، و”المبادرة المغربية للدعم والنصرة”.

وندد المحتجون باستمرار استهداف المدنيين، ورددوا شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى مناهضة لإسرائيل.

وشهدت الوقفات الاحتفالية في مختلف المدن وأمام مقر البرلمان، توزيع الحلوى والحليب والتمور.

وشهدت مدن مثل: الرباط والقنيطرة (غرب)، والقصر الكبير ومشرع بلقصيري وطنجة (شمال)، ووجدة (شمال شرق)، وأكادير (جنوب غرب) تنظيم وقفات احتفالية.

كما شهدت مدن صفرو (شمال) والدار البيضاء والجديدة وسلا (غرب) مسيرات شعبية وأخرى بالسيارات، شارك فيها مئات المواطنين، أشادوا بـ”المقاومة الفلسطينية”، وأكدوا “الدعم المستمر للفلسطينيين”.

ومساء الأربعاء، أعلنت الدوحة نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

ورغم التوصل إلى الاتفاق، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلانه 117 فلسطينيا بينهم 30 طفلا و32 سيدة، حتى مساء الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)