المغرب.. مسيرة حاشدة بطنجة ضد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة- (فيديو)

الرباط: شارك آلاف المغاربة بمدينة طنجة شمالي البلاد، السبت، في مسيرة تضامنية ضد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين بغزة.

وردد المحتجون رددوا في مسيرة دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) بطنجة شعارات تطالب بـ”رفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات”، و”الضغط على إسرائيل لوقف محاولات تهجير الفلسطينيين”.

وأدان المشاركون في المسيرة “عمليات التهجير والقتل في شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وردد المشاركون شعارات منها، “تحية مغربية للبنان الأبية” و”المغرب وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين”.

وجابت المسيرة أهم شوارع المدينة، وسط حضور كبير للمواطنين ونشطاء حقوقيين، رافعين أعلام فلسطين والمغرب.



وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)