المغرب.. مسيرة حاشدة في الرباط دعما لغزة- (فيديوهات وصور)

الرباط: تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة، الأحد، بالعاصمة الرباط، في مسيرة احتجاجية، دعما لفلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف ومتواصل منذ 9 أيام أوقع آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.
المسيرة دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور المسجد الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لغزة وصمود الشعب الفلسطيني.
مظاهرة حاشدة في العاصمة المغربية #الرباط تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة @abdessamadjatti pic.twitter.com/k2AhtrM3rC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 15, 2023
المسيرة نظّمت تحت شعار “الشعب المغربي مع طوفان الأقصى وضد التطبيع”، وانطلقت من باب “الحد التاريخي”، تجاه مبنى البرلمان.
ولوحظ خلال المسيرة أطفال يرتدون علم فلسطيني ويرفعونه بأيديهم، كما شهدت حرق علم إسرائيل تعبيرا عن التنديد بالحرب التي تشنها على القطاع.
كما ندد المتظاهرون من خلال الهتافات، بالدعم الغربي اللامشروط لإسرائيل، ورددوا شعارات من قبيل “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”هيا كلمة واحدة، لا تطبيع والهرولة”، و”فلسطين تقاوم والأنظمة تساوم”.
(الأناضول)
كلنا مقاومة كلنا فلسطين من مدينة الرباط #المغرب #غزة_الآن #عملية_طوفان_الأقصي #فلسطين pic.twitter.com/cn33reqPMz
— د. أسامة خضراوي (@OusamaKhadraoui) October 15, 2023
#الرباط حالياً، مسيرة حاشدة تضامناً مع شعب الفلسطيني #المغرب #المغرب_أولا #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/rdp9xAtEqT
— Filali (@filaliislam) October 15, 2023
#صور "مليونية الرباط اسناداً لغزة ودعماً للمــقاومة"#غزة_الآن #فلسطين_تقاوم #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/vHyfZYeqi4
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 15, 2023
الرباط ❤️ Rabat pic.twitter.com/wjLkYmqtJm
— Omar H. 🇲🇦 🇵🇸 (@Omar_H_) October 15, 2023
الرباط ❤️🇲🇦
دعم مليوني لغزة في شوارع العاصمة pic.twitter.com/MqMQfkWmpU
— Youssef (@MlyYousef) October 15, 2023
مسيرة طرد السفير الاسرائيلي ونصرة لفلسطين شكراا للمغرب
هه أمريكا ترسل لقطعان الصهاينة الصواريخ الذكية وبقية البلدان العربية والإسلامية بس شاطرين في المظاهرات، والله ناصر المقاومة الفلسطينية