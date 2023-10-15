المغرب.. مسيرة حاشدة في الرباط دعما لغزة- (فيديوهات وصور)

الرباط: تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة، الأحد، بالعاصمة الرباط، في مسيرة احتجاجية، دعما لفلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف ومتواصل منذ 9 أيام أوقع آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.

المسيرة دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور المسجد الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لغزة وصمود الشعب الفلسطيني.

المسيرة نظّمت تحت شعار “الشعب المغربي مع طوفان الأقصى وضد التطبيع”، وانطلقت من باب “الحد التاريخي”، تجاه مبنى البرلمان.

ولوحظ خلال المسيرة أطفال يرتدون علم فلسطيني ويرفعونه بأيديهم، كما شهدت حرق علم إسرائيل تعبيرا عن التنديد بالحرب التي تشنها على القطاع.

كما ندد المتظاهرون من خلال الهتافات، بالدعم الغربي اللامشروط لإسرائيل، ورددوا شعارات من قبيل “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”هيا كلمة واحدة، لا تطبيع والهرولة”، و”فلسطين تقاوم والأنظمة تساوم”.

(الأناضول)