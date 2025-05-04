المغرب.. مسيرة للتنديد بمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

الرباط: خرج الآلاف، مساء الأحد، بمدينة مكناس شمالي المغرب في مسيرة تضامنية مع غزة، مطالبين بـ”وقف مخططات تهجير الفلسطينيين من القطاع”.

وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف تجويع ساكنة غزة، وتوقيف الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وحذر المشاركون من المجاعة في غزة بسبب إغلاق جميع المعابر ومنع دخول المساعدات.

وأدان المشاركون في المسيرة التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (غير حكومية)،”عجز الأمم المتحدة بتوقيف الحرب بغزة، وعدم قدرته على الضغط على إسرائيل”.

وانطلقت المسيرة من أمام ساحة الهديم التاريخية، تجاه حمرية وسط المدينة.

ومطلع مارس/ آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)