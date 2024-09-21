المغرب.. مصرع شخصين وفقدان 14 بانجراف حافلة إثر سيول في “طاطا”- (فيديو)

الرباط: لقي شخصان مصرعهما بينما لا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين، إثر انجراف حافلة ركاب بفعل السيول التي ضربت مدينة طاطا جنوب شرق المغرب، مساء الجمعة.

وقالت محافظة إقليم طاطا، في بيان السبت: “على إثر التساقطات الرعدية القوية جدا التي شهدها الإقليم والتي أدت إلى فيضانات استثنائية، تم أمس الجمعة تسجيل حادثة انجراف حافلة ركاب بفعل السيول على مستوى واد طاطا، خلفت في حصيلة مؤقتة مصرع شخصين، فيما تم إنقاذ 13 آخرين وتسجيل 14 من الركاب في عداد المفقودين”.

وأضاف البيان أنه “تم تسجيل حالة واحدة لسيدة مفقودة بقرية ايغورتن (تابعة للإقليم نفسه)”.

وبحسب البيان، “خلفت الأمطار الاستثنائية ارتفاعا بمستوى المجاري المائية بنسب غير مسبوقة، حيث بلغت سعة واد طاطا فقط، أكثر من 2?300 متر مكعب في الثانية، وسجل واد زكيد 1?900 متر مكعب في الثانية”.

كما خلفت السيول أضرارا مادية تمثلت في “انهيار كلي أو جزئي لبعض المنازل التي سبق إجلاء قاطنيها في وقت سابق، وتضرر عدة تقاطعات طرق، وانقطاع حركة المرور بعدة محاور”، وفق البيان.

وأوضح البيان أن “السلطات العمومية وكافة القطاعات المعنية، عملت على التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية، من أجل التدخل الفوري لمواجهة الوضع الاستثنائي وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين”.

يأتي ذلك بعد إعلان السلطات المغربية في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري ارتفاع عدد ضحايا فيضانات وسيول اجتاحت محافظات جنوب شرق المملكة إلى 18 وفاة و4 مفقودين، بالإضافة إلى انهيار 56 منزلا.

(الأناضول)