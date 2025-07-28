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المغرب.. مصرع ضابطين إثر تحطم طائرة عسكرية بمدينة فاس- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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الرباط: لقي عسكريان مغربيان مصرعهما، الاثنين، إثر تحطم طائرة عسكرية بمدينة فاس (شمال)، وفق الجيش المغربي.
وقال بيان للقوات المسلحة الملكية المغربية إن طائرة تدريب من نوع “ألفا جيت” مخصصة لتدريب الطيارين، تحطمت الاثنين، في مطار فاس-سايس، مما أسفر عن وفاة ضابطين من القوات الملكية الجوية، أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة نقيب”.
وأضاف البيان أن الضابطين (قائد الطائرة ومساعده) كانا في مهمة تدريبية قبل أن يقع الحادث في ظروف لا تزال قيد التحقيق”.
وأوضح البيان أن “السلطات المختصة شكلت لجنة خاصة للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث، و”تحديد ما إذا كان الحادث نتيجة لعطل فني، أو خطأ بشري، أو عوامل بيئية، أو أي مجموعة من هذه الأسباب”.

(الأناضول)

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