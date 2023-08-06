المغرب: وفاة 24 شخصا في انقلاب حافلة.. بعض الضحايا من أسرة واحدة- (صور وفيديو)

الحافلة التي كانت تقل الضحايا. الصورة من مواقع التواصل

الرباط- “القدس العربي”:

أودى حادث سير بحياة 24 شخصا الأحد، في إقليم أزيلال بوسط المغرب كما أفادت السلطات المحلية، في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجل في المغرب لحوادث السير.

وأوضحت سلطات الإقليم أن حافلة تقل ركابا كانت متجهة إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات انقلبت على أحد المنعرجات، ما أدى إلى هذه الحصيلة الكبيرة من الضحايا.

وعن تفاصيل الحادث الأليم، قالت السلطات المحلية إن 24 شخصا لقوا مصرعهم، اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت على طريق غير المصنفة رابطة بين طريق جهوية ومدينة دمنات.

وأفادت السلطات في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن الحادث الذي شهده “دوار أخشان بجماعة سيدي بولخلف”، جاء على إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بأحد المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.

وكان تدخل السلطات المحلية والأمنية ممثلة في الدرك الملكي، معززة بالحماية المدنية وسيارات الإسعاف، فوريا حيث تمت مباشرة عمليات التدخل.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات والتدوينات التي تفيد بمعطيات أخرى حول الحادث هي غير رسمية وغير مؤكدة، لكنها تؤكد عدد الضحايا الكبير والذي يعتبر أكبر الحوادث الذي تم تسجيله في حوادث السير بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.

وقالت صفحة “بلادي ايت بلال الحبيبة من قلب الحدث” في تدوينتها الإخبارية بالإشارة إنه “وفق معطيات مؤكدة، فإن كل ثلاثة أو أربعة أشخاص من الضحايا ينتمون إلى أسرة واحدة، فئة منهم كانوا في طريقهم للتبضع من سوق دمنات الأسبوعي، وفئة أخرى كانت ماضية بهدف التسوق وزيارة أحد حجاج هذا الموسم”.

وأفادت التدوينة بأن عامل (محافظ) أزيلال، يقوم “بزيارة لمستشفى القرب بدمنات حيث تتواجد جثت الموتى من أجل المواساة وتقديم التعازي لأسر الضحايا”.

ووفقا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بلغ عدد حوادث السير العام الماضي 113 ألفا و740 حادثا، أدت إلى مصرع 3201 شخص بانخفاض نسبي مقارنة مع 2021.

ووضعت السلطات المغربية استراتيجية “وطنية للسلامة الطرقية” تهدف إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.

(وكالات)