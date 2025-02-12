المغرب: مطالب حقوقية وبرلمانية بفتح تحقيق في «شبهات فساد» شابت برنامج إعادة إعمار مناطق الزلزال

الرباط – «القدس العربي»: أدرجت محكمة الاستئناف (درجة ثانية) في مدينة مراكش بجلسة الثلاثاء قضية الناشط المدني سعيد أيت مهدي رئيس “التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز”، الموجود رهن الاعتقال والمحكوم ابتدائياً بثلاثة أشهر حبساً نافذاً.

كما نظمت الأسر ضحايا الزلزال بالتوازي مع عرض ملفه على محكمة الاِستئناف وقفة تضامنية تطالب بإطلاق سراحه، وبالإسراع في إعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

وقررت الهيئة القضائية التي تنظر في هذا الملف، تأخير الملف لجلسة 18 شباط/فبراير لاستدعاء المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح والمحكومين ابتدائياً بالبراءة وكذلك من أجل إعداد الدفاع.

وجدد محمد الغلوسي، محامي الناشط سعيد أيت مهدي، الطلب بإطلاق سراح موكله. كما وجَّه نداء لكل الجهات المعنية من أجل إنصاف ضحايا زلزال الحوز وفتح تحقيق موسع وشامل حول “الخروقات والتجاوزات” التي تكون قد شابت برنامج إعادة الإعمار، بما في ذلك لوائح المستفيدين من التعويض والنظر في شكايات وتظلمات المقصيين منه، فضلاً عن الحرص على تعليل القرارات ذات الصلة بذلك، والوقوف عند حجم الأموال المرصودة للبرنامج وتحديد أوجه وطرق صرفها ومتابعة كل المتورطين في المخالفات المحتملة.

وطالب الحقوقي الغلوسي، البرلمان المغربي بعقد جلسة لنقاش ملف الزلزال في مختلف جوانبه الإدارية والمالية ومساءلة الحكومة في هذا الجانب، بل وتشكيل لجنة تقصّ لبحث الأسباب التي جعلت هذا البرنامج يتعثر إلى حد أن الزائر لتلك المناطق يشعر وكأن الزلزال ضرب تلك المناطق قبل شهر فقط، إذ لا تزال أوضاع غالبية المتضررين دون تحسن يذكر ولم يحصل التقدم المرجو، مؤكداً أن هناك خللاً كبيراً يحتاج إلى توضيحات شافية.

من جهته، طالب “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، بلجنة تحقيق برلمانية لفتح تحقيق مستقل ونزيه في شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار، انسجامًا مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وحرصًا على ضمان حق المتضررين في الإنصاف والعدالة.

وأكد على ضرورة متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من برامج الدعم.

كما دعا إلى الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس “التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز”، ووقف التضييق على الحراك السلمي للمتضررين، وأدانَ الائتلاف الحكم الصادر في حقه، والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع غرامات مالية، معتبرًا أن مُتابعته تشكل مساسًا صارخًا بالحق في حرية التعبير، والتنظيم والتجمع السلمي. كما تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب الائتلاف الحقوقي السلطات بحوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة، وشدَّد على ضرورة فتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، والجمعيات الحقوقية المحلية، من أجل ضمان الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم وإعادة الإعمار، وتجنب أي قرارات تعسفية أو إقصائية، من شأنها أن تفاقم معاناة الضحايا.

وأشار الائتلاف إلى أنه وبعد مرور أكثر من سنة على الكارثة، تستمر شكاوى المتضررين من وجود خروقات خطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم، حيث تم إقصاء عدد كبير من العائلات رغم تقديمهم وثائق تثبت الضّرر الكلي الذي لحق مساكنهم، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية، ما يعد إجحافًا في حق الضحايا وخرقًا لمبادئ العدالة والشفافية التي ينبغي أن تؤطر عمليات الدعم وإعادة الإعمار.

وذكر أن السلطات الإقليمية تُواصل رفضها فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين.

وطالب حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض، بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول “ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز”. وتسعى المهمة الاستطلاعية، حسب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة المهمة، ومنها “مدى التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحوكمة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة”.

إلى ذلك، ستحاول المهمة الاستطلاعية، كشف “مراحل جهود إعادة الإعمار والإيواء والتأهيل والصعوبات التي تواجهها”، ومدى تنفيذ مخططات ومحاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي، والإجراءات المتخذة لوضع مخطط إعادة التصميم والحصول على مواد البناء”.

ومن ضمن الأسئلة التي تروم المهمة البحث عن أجوبة لها أيضاً “كيفية التعامل مع الظروف المناخية الصعبة بالنسبة للأسر المتضررة خاصة التي لا تزال تقيم في الخيام، وكيفيات سير عملية صرف المساعدات المباشرة للأسر المتضررة، وكذا سير إحصاء المتضررين والحصول على المساعدات لإعادة البناء والإيواء”.

كما أوضح حموني أن المهمة الاستطلاعية، في حال تمت الموافقة على تشكيلها، ستسعى للإجابة عن سؤال “كيفية معالجة وتتبع التأثيرات النفسية الكبيرة على الأطفال، وحاجتهم إلى المواكبة النفسية بشكل كبير ومكثف واستحضار وضعية المرأة بمناطق الزلزال، التي تتميز في الأصل بالهشاشة والفقر ومدى مواكبتها اجتماعياً ونفسياً”.