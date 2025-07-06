المغرب.. منع وقفة احتجاجية على مشاركة إسرائيليين بمنتدى دولي

الرباط: منعت السلطات المغربية، الأحد، وقفة بالعاصمة الرباط احتجاجا على مشاركة باحثين إسرائيليين في منتدى دولي تستضيفه المملكة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن رجال الأمن تدخلوا لمنع وقفة احتجاجية أمام مسرح محمد الخامس بالرباط، دعت إليها هيئات مدنية، منها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” و”الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل”.

وأوضح أن الوقفة جاءت احتجاجا على مشاركة باحثين إسرائيليين في أعمال المنتدى العالمي الخامس لعلم الاجتماع المنعقد بالرباط بين 6 و11 يوليو/ تموز الجاري.

ورغم المنع، ردد عشرات المشاركين في الوقفة هتافات مناهضة لإسرائيل وداعمة للقضية الفلسطينية، بحسب المراسل.

وينظم المنتدى “الجمعية الدولية لعلم الاجتماع” التي يوجد مقرها بالمغرب (غير حكومية)، وتضم عددا من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في العالم.

ومن المرتقب أن يشهد المنتدى مشاركة أكثر من 4 آلاف و500 باحث من نحو 100 دولة.

وانتقد المشاركون في الوقفة جدولة نحو 17 مداخلة لباحثين إسرائيليين ضمن أعمال المنتدى، بينما لم يعقب المنظمون بشكل فوري على ذلك.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، قررت “الجمعية الدولية لعلم الاجتماع” تعليق عضوية رابطة علم الاجتماع الإسرائيلية بحجة “عدم اتخاذها موقفا يدين الوضع المأساوي في غزة”، لكن ذلك لا يلغي بالضرورة مشاركة ممثلي جامعات من إسرائيل بالمنتدى.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية رفض واسع من أكاديميين وحقوقيين لمشاركة إسرائيل في المنتدى الدولي للجمعية، وإعلان انسحابهم بسبب المشاركة الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(وكالات)