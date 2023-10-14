المغرب.. نجوم “أسود الأطلس” يتضامنون مع فلسطين

الرباط: عبر عدد من نجوم المنتخب المغربي لكرة القدم “أسود الأطلس”، السبت، عن تضامنهم مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ 8 أيام مخلفا آلاف الضحايا المدنيين.

جاء ذلك من خلال منشورات على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي، أبدوا فيها دعمهم لغزة ورفضهم للقصف الإسرائيلي، وفق رصد مراسل الأناضول.

وحذر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب فريق غلطة سراي التركي، من “التضليل الإعلامي الغربي حول ما يجري في فلسطين”.

اوف حكيم زياش: لاعبين منتخب المغرب نشروا ستوري عبر حساباتهم لدعم فلسطين ولكن لا تستطيع رؤية الستوري الا عندما تدخل حساباتهم إنهم يريدون تسكيتنا!

ما يحدث هو أننا ضد العالم الآن! pic.twitter.com/mMkbo2LWf8 — Mo7 (@mo6563860) October 14, 2023



وكتب زياش، السبت، عبر حسابه بإنستغرام، مقولة الناشط الحقوقي مالكوم إكس: “إذا لم تكن حذرا، فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، وتحب من يمارسون القمع”.

وأرفق منشوره بصورة للدمار الذي تعرضت له غزة، تعبيرا عن تضامنه مع الفلسطينيين.

ستوري لاعب اياكس و بايرن ميونيخ و منتخب المغرب نصير مزراوي لـدعم فلسطين ❤️🇵🇸 pic.twitter.com/SCcBQRqTmm — thorasport (@thorasport) October 14, 2023



بدوره، أعرب لاعب بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي، السبت، دعمه لفلسطين، ونشر صورة للأقصى مرفوقة بالآية القرآنية: “وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ”.

وعلى حسابه في إنستغرام أيضا، نشر الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب الريان القطري، صورة لطفل فلسطيني وسط دمار غزة.

الدولي المغربي زكريا أبو خلال، لاعب نادي تولوز الفرنسي عبر بدوره عن تضامنه مع الفلسطينيين، عبر حسابه بإنستغرام قائلا: “قد تكون الصواريخ موجودة فوقنا، لكنهم نسوا أنّ الله فوقهم”.

أما الدولي عبد الحميد الصابري لاعب الفيحاء السعودي، فنشر صورة له في نهائيات مونديال قطر 2022، في حسابه عبر نفس المنصة وهو مرتديا العلم الفلسطيني، تعبيرا عن تضامنه مع أهل غزة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 النجم الدولي المغربي صابيري ولاعب نادي الفيحاء السعودي يقوم بدعم فلسطين ❤️🇵🇸#الدوري_السعودي #منتخب_المغرب pic.twitter.com/qUisZ6mKel — azoz.tv (@azoz40096) October 14, 2023

(الأناضول)