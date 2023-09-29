المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في المجالين الزراعي والمائي

تل أبيب: وقّع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الحكومة المغربية محمد صديقي مع نظيره الإسرائيلي آفي دختير، يوم الخميس، في مدينة أكادير، مذكرة تفاهم بين المغرب وإسرائيل، تهم تعزيز التعاون وتعزيز الشراكة في المجالين الفلاحي والمائي بين البلدين، والتخطيط لإنشاء مركز للدراسات الفلاحية، وكذا إنشاء مشروع فلاحي تكنولوجي في مجال الفلاحة المائية بين البلدين، بحسب قناة “آي نيوز24” الإخبارية الإسرائيلية.

وأجرى المسؤولان الحكوميان محادثات ثنائية قبل التوقيع على الاتفاق، ركزت على أهمية تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وقع كلا من وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، ونظيره الإسرائيلي آفي ديشتير @avidichter شراكة و تبادل الخبرات بين #المغرب🇲🇦 و #إسرائيل 🇮🇱 ، تهم إحداث مشروع تكنلوجي مشترك في مجال #الزراعة_المائية المستدامة. pic.twitter.com/5doXXsYmLw — مغاربة مع استئناف العلاقات مع إسرائيل (@Moroccoisrael1) September 28, 2023

وفي السياق قال وزير الفلاحة الإسرائيلي آفي دختير، إن “ما تم الاتفاق عليه بين البلدين يهم تبادل المعارف والخبرات فيما يخص الزراعة والماء”. وأضاف أن المملكة المغربية وإسرائيل تقومان بـ”خطوات مهمة في مجال تعزيز الشراكة بينهما”واعتبر أن توقيع هذا الاتفاق “مجرد بداية فقط”، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستعرف تحقيق “نتائج جيدة فيما يتعلق بالأمن الغذائي”.

يذكر أن أشغال النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية المنعقدة في مدينة مراكش، انطلقت أشغالها، أمس الأربعاء، والتي تنظم تحت شعار “الصحة في إفريقيا.. الماء، البيئة والأمن الغذائي”، تعرف مشاركة عدد من الخبراء والباحثين المتخصصين في المجال الصحي والبيئي والغذائي؛ من ضمنهم باحثون إسرائيليون. وتتواصل أشغال هذه المناظرة على مدى 3 أيام.

(د ب أ)