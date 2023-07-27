المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم “لحفظ التراث اليهودي”

الرباط: أبرمت مؤسستا أرشيف المغرب وإسرائيل، الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى الحفاظ على “الذاكرة والتراث اليهوديين المغربيين”، وفق ما نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وبحسب الوكالة، وقّع المذكرة مدير مؤسسة أرشيف المغرب جامع بيضا، وروث أفراموفيتز، مديرة أرشيف إسرائيل.

وقال بيضا إن التعاون الأرشيفي بين المغرب وإسرائيل سيمكن من سد بعض “الثغرات المسجلة على مستوى الأرشيفات المتعلقة بمن هو يهودي مغربي، والمنتشرة اليوم في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف أن مؤسسة أرشيف المغرب قد بذلت “الكثير من الجهود لاستعادة هذا الجزء من تاريخ المغرب الذي تم خدشه في مرحلة معينة، تحت تأثير التوترات الجيوسياسية وبسبب الإهمال”، وفق المصدر ذاته.

من جهتها، أكدت أفراموفيتز أن مذكرة التفاهم تشكل “أول لبنة لتعاون متين من أجل الحفاظ على الذاكرة المشتركة ونشر المعرفة بهدف بناء عالم أفضل”.

كما أعربت عن رغبتها في “معرفة المزيد عن المغرب وتاريخه وثقافته وشعبه”، مؤكدة أن مؤسستها “سوف تسعى للتقارب والتعارف المتبادل بين الشعبين المغربي والإسرائيلي”.

وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الديوان الملكي المغربي، أن إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، حسب رسالة تلقاها الملك محمد السادس من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

(الأناضول)