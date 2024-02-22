المغرب: وزير العدل يقود مدوّنا إلى السجن ومركز حقوقي يعتبر الحكم قاسيا جدا- (تدوينات)

المدون المغربي محمد رضا الطاوجني- من صفحته على فيسبوك

الرباط- “القدس العربي”:

قضت المحكمة الابتدائية في أغادير، في جلسة علنية الأربعاء، بالسجن النافذ في حق المدون المغربي محمد رضا الطاوجني، مع أدائه غرامة مالية وتعويض مدني لفائدة وزير العدل صاحب الدعوى القضائية.

هيئة الحكم قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم (1987 دولار أمريكي)، وأداء درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في أغادير قد قررت إيداع الطوجني السجن المحلي لآيت ملول بعدما أحيل عليها، في حالة اعتقال من طرف الشرطة القضائية.

وتوبع المدون بتهم تتوزع بين انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم؛ إضافة إلى تهمة تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.

وتعود وقائع توقيف المدون الطاوجني إلى شكاية وضعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته أمينا عاما لحزب “الأصالة والمعاصرة”، اتهمه فيها بالتشهير والهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات من خلال استغلال ملف بارون المخدرات المالي المعتقل في المغرب والمعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”.

واعتبر “المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان” الحكم قاسيا جدا. وقال إنه حكم سيقوّض كل الجهود المبذولة لتوسيع هامش الحرية في المملكة المغربية؛ وفق ما ذكر موقع “لوبوكلاج”.

ودعا المركز الذي يرأسه الإعلامي إبراهيم الشعبي “كل الحقوقيين وشرفاء هذه الأمة للتضامن مع رضا الطاوجني لاستدراك هذا الحكم القاسي جدا في المرحلة الاستئنافية”.