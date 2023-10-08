المغرب.. وقفات تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني- (فيديو)

الرباط: شارك مئات المغاربة، الأحد، في وقفات بعدة مدن، دعما للشعب الفلسطيني وعملية “طوفان الأقصى”، التي بدأتها حركة “حماس” الفلسطينية فجر السبت، ضد أهداف إسرائيلية.

ومن بين المدن التي شهدت وقفات، سيدي بنور والدار البيضاء وطنجة (شمال)، وتاوريرت وتازة (شرق)، وأغادير (وسط)، وفق ما بثته منصات التواصل الاجتماعي.

وردد المشاركون في الوقفات التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (غير حكومية)، هتافات مساندة للقضية الفلسطينية، وداعمة لعملية “طوفان الأقصى”.

كما رفعوا لافتات تطالب بدعم فلسطين، فضلا عن حمل العلم الفلسطيني.

والسبت، أعربت الخارجية المغربية عن “القلق العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، كما أدانت استهداف المدنيين من أي جهة كانت”.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 413 فلسطينيا وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين في إسرائيل.

(وكالات)





