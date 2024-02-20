المغرب.. وقفات حركة “20 فبراير” تدعو لدعم فلسطين

الرباط: خيمت الشعارات الداعمة لفلسطين، على وقفات حركة “20 فبراير”، الثلاثاء، تخليدا للذكرى السنوية الـ13 للحركة التي تعد “النسخة المغربية من الربيع العربي”.

ونظمت الجبهة الاجتماعية المغربية (غير حكومية)، وقفات بكل من المحمدية والخنيفرة ومراكش (شمال)، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وفق مقاطع فيديو نشروها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وردد المشاركون شعارات تطالب بضرورة دعم الفلسطينيين في غزة.

ورفعوا لافتات تندد بحرب “الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما طالب المشاركون، من خلال الشعارات، بالعدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب.

يذكر أنه في العام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأطلقوا حركة “20 فبراير”، وخرجوا إلى شوارع المملكة، مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية، في سياق ثورات “الربيع العربي”.

آنذاك، تجاوب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في 9 مارس/ آذار من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.

وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليو/ تموز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب “العدالة والتنمية” المغربي (لأول مرة في تاريخه).

(الأناضول)