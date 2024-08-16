المغرب.. وقفة أمام البرلمان تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة- (صور)

الرباط: شارك مئات المغاربة، الجمعة، في وقفة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وردد المحتجون شعارات تطالب بدعم المقاومة وبتحرك إسلامي عربي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وأدان المشاركون في الوقفة التي دعت إليها مجموعة “العمل من أجل فلسطين” (غير حكومية) “استمرار الدعم الغربي لإسرائيل رغم حجم الدمار بغزة”.

وقال أحمد ويحمان، عضو مجموعة العمل من أجل فلسطين، إن “التظاهرات الداعمة لغزة لم تتوقف منذ بدء الحرب، واليوم نجدد التعزية في شهيد الأمة أبا العبد”، في إشارة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي.

وفي حديث للأناضول، دعا ويحمان إلى “إغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط”.

وزاد: “بدأ العد العكسي لحسم النصر رغم حجم التضحيات، وستنتصر المقاومة بإذن الله”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)