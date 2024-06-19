المغرب.. وقفة أمام البرلمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة

الرباط: تظاهر عشرات المواطنين المغاربة، الأربعاء، أمام مبنى البرلمان بالرباط، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بـ”وقف الحرب ضد غزة”، و”العمل على وقف الحرب المتواصلة التي تستهدف المدنيين”.

وفي الوقفة التي دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية)، أدان المشاركون صمت المجتمع الدولي جراء ما يقع بغزة، في ظل استمرار استهداف المدنيين.

وردد المحتجون شعارات تحذر من الوضع الإنساني المتدهور، مطالبين الدول العربية والإسلامية بإنقاذ غزة، بالنظر إلى “حجم الدمار والتقتيل”.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها، “عهد الله لن ننسى، غزة والأقصى”، و”لا استسلام لا تطبيع.. فلسطين ليست للبيع”، و”غزة رمز العزة”.

ودعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا أحمد الريسوني، للوقوف مع القضية الفلسطينية، كل بحسب استطاعته.

وفي كلمة له بالوقفة، قال الريسوني، إن” الوقوف مع الفلسطينيين واجب شرعا، وفرض عين، مع دعمهم بالصوت (المظاهرات) والمال، كل بحسب استطاعته”.

وأضاف “أعدل قضية تتعرض للعدوان على مدى قرن كامل هي القضية الفلسطينية”.

ودعا إلى توريث دعم القضية الفلسطينيين إلى الأجيال القادمة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة