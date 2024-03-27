المغرب.. وقفة أمام البرلمان تهتف “يا غزة ونحن فداكي”

الرباط: تجمهر عشرات المغاربة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، الثلاثاء، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين رددوا شعارات تحذر من استهداف مدينة رفح جنوبي غزة، مطالبين الدول الإسلامية والعربية بالتحرك من أجل وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وأدان المشاركون في الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، “استمرار استهداف المدنيين”.

ومن بين الشعارات التي رفعها المشاركون: “يا أحرار في كل مكان، لا صهيون لا مريكان”، و”عاشت فلسطين، عاشت غزة”، و”أبو عبيدة قال، النصر أو الاستشهاد”، و”المطبع يطلع برا، المغرب أرضي حرة”، و”يا غزة ونحن فداكي، يا غزة قلوبنا معاكي”.

وأشاد عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين طاهر دريدي، بصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة.

وفي كلمة له خلال الوقفة، أوضح دريدي أن “الشعب الفلسطيني يرفض مخططات التهجير، واختار إما الانتصار أو الاستشهاد”.

ولفت إلى أن غزة تعطي الدروس يوميا، بكون الشعب الفلسطيني صامد في أرضه، وداعم لمقاومته، مشيرا إلى احتجاج الشعوب الحرة دعما لغزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)