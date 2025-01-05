المغرب.. وقفة احتجاجية تنديدا بالإبادة الإسرائيلية في غزة

الرباط: شهدت مدينة واد زم شمالي المغرب مساء الأحد، وقفة للاحتجاج على الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

ونظمت الوقفة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، وحمل خلالها عشرات المشاركين أعلام فلسطين، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.

كما ندد المشاركون في ساحة الشهداء وسط المدينة، بـ”الدعم الغربي المتواصل لتل أبيب رغم الاستمرار في استهداف المدنيين والمستشفيات”.

وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية والدول الغربية للتراجع عن دعمهم لإسرائيل.

وتخللت الوقفة شعارات، مثل: “غزة رمز العزة” و”نقسم بالله العظيم ألا نتخلى عن فلسطين”، و”كلنا فداء غزة الصامدة”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)