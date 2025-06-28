المغرب.. وقفة تضامنية تحذر من تدهور الوضع الإنساني بغزة

الرباط: شارك عشرات المغاربة، مساء السبت، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حذروا خلالها من تدهور الوضع الإنساني بغزة، وطالبوا بضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

جاء ذلك خلال وقفة بمدينة مراكش شمال المملكة، بتنظيم من “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكومية).

وردد المشاركون شعارات تنتقد استهداف المدنيين خلال محاولة تقديم الإمدادات عبر ما يُعرف بـ”آلية المساعدات الإسرائيلية الأمريكية”.

كما رددوا هتافات تندد باستمرار الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل، ومن بينها: “سحقا بالأقدام، للصهيون وأمريكان”، و”لن يخيفونا صوت المدفع”.

وحتى الأربعاء، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على “المساعدات الأمريكية الإسرائيلية” قرب مراكز التوزيع منذ 27 مايو/ أيار الماضي، بلغ نحو 549 شهيدا وأكثر من 4 آلاف و66 مصابا.

وتغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

(وكالات)