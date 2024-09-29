المغرب.. وقفة تضامنية مع لبنان وفلسطين ضد العدوان الإسرائيلي- (فيديو)

الرباط: شارك عشرات المغاربة، مساء الأحد، في وقفة بمدينة طنجة (شمال) للتعبير عن دعمهم لفلسطين ولبنان، إثر القصف الإسرائيلي المستمر على البلدين منذ قرابة عام، مخلفا عشرات آلاف من الضحايا.

وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين بمدينة طنجة رددوا شعارات تطالب بإسناد فلسطين ولبنان وضرورة إيقاف إسرائيل التي “تنتهك” سيادة الدول.

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: “تحية شعبية.. للمقاومة اللبنانية” و”الصهيون عدو بلادي” و”هبت روح الحرية.. وزغرودة غزاوية” و”للشهيد تحية.. وللأسير تحية.. وللجريح تحية”.

كما حملوا لافتات كُتب على بعضها: “فلسطين أمانة.. والتطبيع خيانة” و”من غزة إلى لبنان.. مقاومة لا تهان”.

كما ندد المحتجون بـ”اغتيال” الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة الماضية.

وأدان المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها هيئات مدنية، مثل الهيئة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية)، الدعم الغربي المستمر لإسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر حتى مساء الأحد عن 1764 شهيدا، بينهم أطفال ونساء و8 آلاف و808 جرحى، حسب رصد الأناضول لإفادات رسمية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)