المغرب.. وقفة تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة- (فيديوهات)

الرباط: تظاهر عشرات المواطنين المغاربة، الثلاثاء، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وردد المحتجون شعارات تطالب بـ”وقف الحرب ضد غزة، وتندد بعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لها، واستمرار إسرائيل في تحدي مختلف المؤسسات الدولية”.

وأدان المشاركون في الوقفة التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) “الدعم الواسع الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل”.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بإسقاط التطبيع وإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل، رافعين الأعلام الفلسطينية.

ومن بين الشعارات التي رددوها: “المغاربة قالوها، التطبيع خيانة”، و”سواء اليوم سواء غدا، والتحرير ولا بد”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”مجازر صهيونية، أسلحة أمريكية”.

وطالب المشاركون بعدم ترك الفلسطينيين يواجهون مصيرهم في غياب أي دعم، مقابل الدعم الغربي اللامشروط لإسرائيل.

كما رفع المشاركون لافتات تندد باستمرار العدوان، مثل “ساكنة الرباط تندد بالعدوان الصهيوني على غزة بدعم ومشاركة الإستكبار العالمي وتشجب الصمت العربي الرسمي”، و”أوقفوا مجزرة القرن.. أوقفوا قتل النساء والأطفال”.

وبوتيرة شبه يومية تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)