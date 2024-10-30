المغرب.. وقفة تنديدا بانتقاد ماكرون للمقاومة الفلسطينية- (فيديوهات)

الرباط: ندد عشرات المغاربة، مساء الأربعاء، في وقفة احتجاجية، بانتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمقاومة الفلسطينية خلال خطابه في البرلمان المغربي.

ونظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، هذه الوقفة أمام مقر السفارة الفرنسية في مدينة الدار البيضاء غرب البلاد، حيث ندد المحتجون بتصريحات ماكرون رغم محاولة الجهات الأمنية منعهم.

كما ردد المحتجون هتافات تدين تصريحات الرئيس الفرنسي وتتضامن مع غزة، من بينها “السنوار خلى (ترك) وصية، لا تنازل عن القضية”، و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، و”ماكرون … فلسطين في العيون”.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصف المقاومة الفلسطينية في خطاب بالبرلمان المغربي الثلاثاء، بأنها “همجية”، وحمّلها مسؤولية أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مبررا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بغزة بأنها “حق دفاع عن النفس”.

وبينما برر ماكرون العدوان على غزة بكونه يأتي ضمن ما زعم أنه “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، أضاف مستدركا: “لكن لا شيء يبرر هذه الحصيلة الكبيرة من القتلى المدنيين بغزة”.

وغادر الرئيس الفرنسي مساء الأربعاء، المغرب، بعد زيارة رسمية دامت 3 أيام، وشهدت توقيع اتفاقيات ثنائية رفقة الملك محمد السادس.

وفي وقت سابق، أعربت أحزاب ومنظمات غير حكومية ومتظاهرون مغاربة عن احتجاجهم على تصريحات ماكرون.

من أبرز الأحزاب التي عبرت عن احتجاجها في بيانات، “حزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، والكتلة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي).

وجاء خطاب ماكرون، الثلاثاء، بعد ساعات من ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة مروعة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بقصف عمارة سكنية مأهولة مكتظة بالسكان مكونة من 5 طوابق، ما أدى إلى استشهاد 93 فلسطينيا، وفق معطيات رسمية.

وجاءت هذه المجزرة في إطار عمليات إبادة وتطهير عرقي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في محافظة الشمال منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بشن غارات برية وجوية مكثفة على مناطق متفرقة أغلبها منازل وعمارات سكنية مأهولة ومقرات خدماتية، ما تسبب بخروج المنظومة الصحية والدفاع المدني وخدمات الإسعاف عن الخدمة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(الأناضول)