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المغرب.. وقفة في “مكناس” تنديداً باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة- (صور)

1 - يناير - 2024

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الرباط: تظاهر، الإثنين، عشرات المغاربة بمدينة مكناس (شمال)، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مخلفا آلاف الضحايا المدنيين.
وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) في بيان، إنه “في إطار استمرار فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة لغزة، تم تنظيم وقفة تضامنية لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وأضاف البيان “خلال الوقفة تم رفع مجموعة من الشعارات المنددة بالصمت الدولي والعربي على العدوان الصهيوني”.
وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الإثنين، 21 ألفا و978 شهيداً و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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  1. يقول لاعق اليد:
    يناير 2, 2024 الساعة 5:41 م

    لحد الآن عجز الحراك الشعبي المغربي عن اسقاط التطبيع، لا تيأسوا النصر آت.

    رد

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