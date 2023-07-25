المغرب يتضامن مع ضحايا الحرائق في الجزائر

الرباط- القدس العربي: أعرب المغرب عن مشاعر الأسى تجاه حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر، وقدم التعازي على أرواح الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وجاء في بيان لوزارة خارجية الرباط، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، عشية الثلاثاء، “تتابع المملكة المغربية ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية”.

وأضاف البيان أنه “بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم المملكة المغربية بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.