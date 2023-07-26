المغرب يتطلع إلى اقتناء مقاتلات إف-35 الشبحية من الولايات المتحدة

الرباط- “القدس العربي”: أفادت مصادر متعددة أن القوات الجوية المغربية تعتزم الحصول على طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-35 الشبحية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقعت أن يجري تنفيذ الصفقة مع تنامي العلاقات الأمنية والعسكرية بين الرباط وواشنطن، والتي وصلت إلى مرحلة جديدة مع توقيع اتفاقية عسكرية مدتها 10 سنوات في عام 2020، ووضع المغرب كحليف رئيسي من خارج الناتو.

كما تعمل الرباط على تحقيق أهداف التفوق الجوي من خلال امتلاك أحدث الإصدارات من طراز إف-16 بلوك 70.

وتعاقدت على أنظمة “باتريوت” الأمريكية الفعالة في مجال الدفاع الجوي، بالإضافة إلى اتفاقية مع إسرائيل لتشغيل نظام “باراك” و”سبايدر”.

وبحسب الموقع المتخصص Bulgarian Military فطائرات إف-35 المقاتلة من الجيل الخامس ستحل محل طائرات الجيل الثالث. وأضاف أن الأجهزة الجديدة “تلبي متطلبات الكفاءة والتعاون الصناعي والتكنولوجيا والاستدامة”.

ووفق المصدر نفسه، يعتزم المغرب الاستفادة من علاقاته مع إسرائيل لإنهاء العملية بنجاح. وأفاد أنه حتى الآن، جرى بيع هذا النوع من الطائرات المقاتلة فقط لأربع دول غير غربية، وهي كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وإسرائيل نفسها.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، عُقد اجتماع محوري بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ونظيره المغربي عبد اللطيف لوديي، حيث خلص الاجتماع إلى ترسيخ الاتفاقيات الدفاعية بين البلدين.

ويلعب نفوذ إسرائيل في الولايات المتحدة أيضًا دورًا مهمًا في توسيع سياسات تصدير الأسلحة إلى العالم العربي.