المغرب يتعادل مع الكونغو الديمقراطية ويؤجل حسم تأهله رسميا لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية- (فيديو)

سان بيدرو (كوت ديفوار): أهدر منتخب المغرب فرصة حسم تأهله مبكرا لدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وسقط منتخب المغرب في فخ التعادل 1 / 1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية، الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وظهر المنتخب المغربي، رابع كأس العالم في قطر 2022، بشكل باهت للغاية، حيث بدا لاعبوه متأثرين بدرجة الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة.

وتقدم منتخب المغرب بهدف مبكر عن طريق أشرف حكيمي في الدقيقة السادسة، قبل أن يهدر سيدريك باكامبو ركلة جزاء للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 41.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 المغرب تتقدم مباشرة منذ البداية هدف أول من أشرف حكيمي 🇲🇦⚽️

pic.twitter.com/6J7yaEaqg4 — عمرو (@bt3) January 21, 2024

وفي الشوط الثاني، أحرز سيلاس وامانجيتوكا هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 76، ليحصل كل منتخب على نقطة، فيما شهدت المباراة اشتباكات بين لاعبي المنتخبين عقب إطلاق صافرة النهاية.

وبذلك، بقي منتخب المغرب في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما يتواجد منتخب زامبيا في المركز الثالث بنقطة قبل مباراته مع تنزانيا، متذيلة الترتيب بلا نقاط، في وقت لاحق الأحد بنفس الجولة.

وكان منتخب المغرب، الذي أحرز كأس أمم أفريقيا عام 1976 في إثيوبيا، استهل مبارياته في النسخة الحالية للبطولة، بالفوز 3 / صفر على تنزانيا في الجولة الأولى، التي شهدت تعادل الكونغو الديمقراطية 1 / 1 مع زامبيا.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست لدور الـ16 للبطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ويختتم منتخب المغرب لقاءاته في المجموعة بمواجهة زامبيا يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة (الأخيرة)، التي تشهد لقاء آخر بين الكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

(د ب أ)