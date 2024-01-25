المغرب يتقدم باستئناف على العقوبة القاسية ضد الركراكي

القاهرة: أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تقدمه باستئناف ضد قرار إيقاف مدرب منتخب بلاده وليد الركراكي من قبل الاتحاد الأفريقي (كاف) لمدة أربع مباريات.

وقال الاتحاد المغربي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، يوم الأربعاء: “على إثر القرار المجحف في حق مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة منتخب بلادنا أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعة، فقد تقرر التقدم باستئناف على القرار”.

وأضاف: “وترى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن قرار الإيقاف جانبه الصواب، خاصة وأن الوقائع أظهرت أن وليد الركراكي لم يظهر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية”.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تلقي قرار إيقاف الكراكي مدرب المنتخب 4 مباريات بسبب الاشتباكات التي شهدتها نهاية مواجهة المغرب مع الكونغو الديمقراطية الماضية.

(د ب أ)