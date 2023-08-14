المغرب يتقدم بطلب الانضمام إلى منظمة “بريكس”

الرباط ـ “القدس العربي”:

أبدى المغرب رغبته في الانضمام إلى منظمة “بريكس”، وفق القائمة الرسمية التي نشرتها وزيرة الخارجية الجنوب ـ إفريقية.

وأعلنت ناليدي باندور بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى المنظمة المذكورة، مشيرة إلى أن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة ما بين 22 و24 آب/ أغسطس الجاري، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء “نوفوستي” الروسية.

وقالت الوزيرة الجنوب إفريقية في مؤتمر صحافي: “سيبحث زعماء بلدان (بريكس) أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة. نتذكر أن جنوب إفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها. وستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لمنظمة “بريكس”، محادثات في القمة حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره. نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع “بريكس” ونأمل بالتوصل إليه في القمة”.

ونشرت الوزيرة قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة “بريكس” وهي: الأرجنتين وبنغلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر والجزائر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا.

و”بريكس” مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتينية BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ويرى مراقبون أن انضمام المغرب إلى هذا النادي الحصري من القوى الاقتصادية سيكون له تأثير إيجابي على التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز مكانته الدولية، إذ سيتاح له الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، مما يمكن أن يعزز من تطوره الاقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.