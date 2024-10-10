المغرب يجدد إدانته للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان ويدعو “المنتظم الدولي” إلى التدخل العاجل لوقفها

الرباط- “القدس العربي”:

أدان المغرب مجددا، بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى سياسة التهجير الجماعي والخراب الكبير الذي خلفته هذه الحرب على جميع المستويات.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة “رئاسة الأغلبية” الحكومية في المغرب، حيث دعت إلى “الوقف الفوري لهذه الحرب، والعودة إلى المفاوضات وفسح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف حمام الدم والعنف في المنطقة”.

كما أكد البيان الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أن “السبيل الوحيد الكفيل بضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

ومن جهة أخرى، أدانت هيئة رئاسة الأغلبية في المغرب “بقوة العدوان الإسرائيلي على لبنان، معبرّة عن “تضامنها المطلق مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته”، وداعية المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية، وحماية المدنيين ووحدة وسيادة لبنان على أراضيه.