المغرب يختار إسرائيل على حساب فرنسا لشراء قطع مدفعية جديدة

باريس- “القدس العربي”:

في إطار مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية، يبدو أن المملكة المغربية أبرمت مؤخرًا عقدًا مع شركة Elbit Systems الإسرائيلية لشراء قطع مدفعية جديدة، وذلك على حساب نظام Caesar الفرنسي.

وكشفت صحيفة La Tribune الفرنسية نهاية الأسبوع أن المغرب وقّع عقدا مع مجموعة Elbit Systems الإسرائيلية لتسليم 36 قطعة مدفعية ذاتية الحركة من طراز Atmos 2000، مثبتة على شاحنات Tatra التشيكية. مع العلم أن القوات المسلحة الملكية كان في حوزتها نظام Caesar KNDS الفرنسي، الذي تم طلبه عام 2020، وتم تسليمه في عام 2022.

ويبدو أن التقارب بين الرباط وباريس في الأشهر الأخيرة لم يكن كافيا لتخفيف التوترات بين مجموعة KNDS الفرنسية والقوات المسلحة الملكية. فبحسب صحيفة La Tribune، واجه هؤلاء مشاكل تقنية مع أنظمة المدفعية الفرنسية، لدرجة أن “بعض المدافع ما زالت غير صالحة للعمل”.

كما يبدو أن الشركة الفرنسية تأخرت كثيرا في الرد على طلبات الجيش المغربي، ورفضت تقديم أي بادرة تجارية للرباط كتعويض. وكان من الممكن أن يُنظر إلى نظام مجموعة Elbit Systems الإسرائيلية على أنه بديل جيد، وقد تم تصميم هذا السلاح ليتم نشره بسرعة وله قدرة جيدة على الحركة.

ولا تعد هذه المعدات المدفعية الطلب الأول للمغرب من شركة مقرها إسرائيل، ففي بداية عام 2022، قرر الجيش المغربي اقتناء نظام الدفاع الجوي والصاروخي Barak MX، الذي تصنعه شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، في صفقة وصلت قيمتها إلى أكثر من 500 مليون دولار.

وجاءت الصفقة بعد وقت قصير من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، بيني غانتس، إلى الرباط، في رحلة تاريخية أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي. ولم يحظ نظام Barak بالإشادة بسبب فعاليته فحسب، بل أيضاً بسبب سعره المنخفض مقارنة بنسخة Patriot الأمريكية.

وفي عام 2024، طلب المغرب أيضًا قمرين صناعيين من طراز Ofrek 13، مرة أخرى من مجموعة IAI، ومن المقرر تسليمهما في غضون خمس سنوات، بحسب صحيفة Les Échos الفرنسية، موضحة أن هذا الاتفاق الذي تبلغ قيمته مليار دولار، والذي يعدّ أكبر عقد يتم إبرامه بين البلدين منذ اتفاقيات أبراهام، كان قد أفلت أيضًا من الشركة المصنعة الأوروبية إيرباص.